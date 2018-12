Meindert heeft de hele dag ritmes in zijn hoofd: ‘Slash weet me diep te raken’

Minder WW-uitkerin­gen in de Achterhoek, meer baankansen in detailhan­del

15:08 EIBERGEN/WINTERSWIJK - Eind november lag het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek 2,6% lager dan een maand daarvoor en 25% lager dan een jaar geleden. In de detailhandel daalde het aantal WW-uitkeringen over een jaar gezien nog sterker, met (ruim) een derde. In de Achterhoek werkt 12 procent van alle werknemers in de detailhandel.