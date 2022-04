Meisje (14) gedrogeerd bij Paasvuur; jeugdagent roept feestvierders op alert te zijn

Peperdure en loodzware barbecue­smo­ker gejat in Vragender: ‘Het moeten sterke jongens geweest zijn’

De enorme barbecuesmoker van restaurant Beneman is gestolen. Het apparaat, dat het restaurant uit Vragender gebruikt om op locatie vlees te bereiden, is in de nacht van donderdag op vrijdag met aanhanger en al ontvreemd. ,,Het moeten sterke jongens geweest zijn, want alleen de smoker weegt al ruim 1000 kilo.”

15 april