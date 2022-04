Meisje (14) raakt gewond door brand in slaapkamer; 50.000 euro schade, huis onbewoonbaar

De brandweer werd gewaarschuwd. Die was snel ter plaatse en bluste de brand. Zo werd voorkomen dat de rest van de eengezinswoning vlam vatte. De slaapkamer moet als verloren worden beschouwd, laat een politiewoordvoerder weten. De schade bedraagt zo'n 50.000 euro. Volgens de brandweer is de woning door de gevolgen van de brand voorlopig onbewoonbaar.



Het slachtoffer is door een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht voor behandeling voor het inademen van giftige stoffen. Over haar toestand is verder niets bekendgemaakt.



Het vuur werd mogelijk veroorzaakt door een technische storing in een elektrisch apparaat dat zich in de slaapkamer bevond. Om de oorzaak te achterhalen doet de Duitse recherche onderzoek.