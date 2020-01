Meisje (6) ernstig gewond na explosie in kachel in woning Terborg

TERBORG - Bij een explosie in een bovenwoning in de Hoofdstraat in Terborg is zondagmiddag een 6-jarig meisje ernstig gewond geraakt. Haar ouders raakten lichtgewond. De explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door een defecte kachel in de woonkamer.

Op de straat is even na de explosie goed te zien hoe groot de impact geweest moet zijn. De straat ligt bezaaid met glassplinters en bakstenen. Van een tegenover de woning geparkeerde auto is de voorruit kapot en zijn er flinke beschadigingen op het dak. Een deel van een lamp bungelt uit de kapotte ramen van de getroffen woning.

Onder het raam ligt een zware houten balk, mogelijk van de schouw, die door de explosie naar buiten is geblazen. De eigenaar van de auto bekijkt met de politie de beschadigingen. ,,We wilden eigenlijk eerder weggaan. Blij dat we dat niet hebben gedaan. Je moet je niet voorstellen wat er zou gebeuren als je net in wil stappen en de boel tegenover explodeert.’’

Kachel

Woordvoerder René van der Neut van de VNOG (Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland) kan nog niet zeggen wat de explosie in de kachel precies heeft veroorzaakt. ,,Daar wordt onderzoek naar gedaan.’’ Hoewel de klap volgens hem flink moet zijn geweest hebben naastliggende panden geen schade opgelopen. Alleen in de kadowinkel onder de woning is schade ontstaan.

,,Door de druk kon de kracht van de explosie weg. Daardoor is er naast de woning geen schade en is er voor de omliggende woningen geen probleem. Het pand is ook stabiel, waardoor de brandweer er gewoon naar binnen kon. Maar de mensen in de buurt zullen flink geschrokken zijn van de knal.

‘Enorme knal’

Een geschrokken bewoonster van de Hoofdstraat kan dat beamen. Ze verklaart dat ze ineens een ‘enorme knal’ en gerinkel van glas hoorde toen ze in de woonkamer van haar appartement zat. ,,Mijn man dacht in eerste instantie dat er een botsing was in de straat. Ik zei: ‘Nee, dat zijn geen auto’s’. Ik hoorde geen blik. We keken vervolgens naar buiten en zagen toen een balk op straat liggen, rook erbovenuit komen, het glas kapot en het puin.’’

Ze twijfelde geen moment en belde meteen naar noodnummer 112. Voetgangers op de later afgesloten straat boden ondertussen ook hun hulp aan aan de mensen in de woning van de explosie, vertelt ze. ,,Het enige wat je op zo’n moment hoopt is dat de hulpdiensten er snel zijn.’’