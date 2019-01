Meisje met kinderwagen voor Doetinchems inferno

Brand in woning in Winters­wijk na ‘harde knal’

19:16 WINTERSWIJK - In een woning op de begane grond van een flat in Winterswijk is maandagavond brand uitgebroken. Er was volgens buurtbewoners voorafgaand aan de brand een harde knal te horen. De bewoner heeft het huis met twee honden ongedeerd verlaten.