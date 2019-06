Meisje raakt gewond doordat paard schrikt van fietsers

Onderzoe­kers maken gehakt van Achterhoek­se sociale dienst Laborijn

20:42 DOETINCHEM - De menselijke maat is ver te zoeken bij Laborijn, de sociale dienst van de Achterhoekse gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek en Aalten. Dat concludeert onderzoeksbureau Berenschot. ,,Zet de menselijke maat in de overdrive, zet de klant centraal”, adviseert Ronald van der Mark van Berenschot Laborijn. ,,Want het kan veel beter.”