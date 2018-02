Melchers zet kort geding tegen defensie door, LTO wil eerst praten

Via het kort geding wil Melchers de laagvliegoefeningen met helikopters, die nog twee weken duren, boven Oost-Nederland stoppen. De luchtmacht heeft een ontheffing om vanaf grondniveau te vliegen met de gevechts- en transporthelikopters. De advocaat van Melchers wil dit via een voorlopige voorziening stil laten leggen. De dieren op Melchers' landgoed in het Achterhoekse Vorden raken namelijk van slag door de herrie die de heli's maken.



Datzelfde geldt voor het vee in de stallen in de streek. Boerenorgansiatie LTO dreigde daarom eveneens met een kort geding, maar die mogelijkheid ligt voorlopig stil. ,,We willen eerst praten met defensie, om hen te laten zien waar de pijnpunten liggen voor de boeren. Als we daar niet samen uitkomen, is een kort geding de mogelijke tweede stap’’, zegt LTO-bestuurder Henk Jolink. ,,Maar het is moeilijk om contact te krijgen met de juiste mensen in het leger.’’