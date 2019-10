Melding van vuurwapen leidt politie naar twee mannen en een wietkwekerij in Gaanderen

Sportivi­teit = vrede bij jaarlijks zaalvoet­bal­toer­nooi WPIST in Eibergen en Groenlo

13:12 EIBERGEN/GROENLO - In de volksmond heet het nog altijd het internationale politie-zaalvoetbaltoernooi: World Police Indoor Soccer Tournament, afgekort WPIST. Maar alweer een paar jaar is het formeel het World Peace Indoor Soccer Tournament. Ook zaalvoetballende brandweerlieden, douanebeambten, belastinginspecteurs, militairen en andere overheidsdienaren doen er aan mee. De 37ste editie die deze week in Eibergen en Groenlo wordt afgewerkt, trekt deelnemers uit 54 landen.