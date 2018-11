Meldplicht voor vuurwerkvandaal tijdens jaarwisseling in Achterhoek

Politie­agen­tes zijn na ongeval even de oppas van Lisa en Thijs: ‘Ook dit horen we te doen’

9 november DOETINCHEM/ WESTENDORP - De politie als oppas voor kleine kinderen? In het Achterhoekse Westendorp was het donderdag even realiteit. Politieagenten Anouk de Vries en Mandy Oudendag van het korps Doetinchem waren tegen het middaguur even ‘de oppas’ van Lisa (4) en Thijs (2) Luesink.