Melinda (26) zorgt ervoor dat mensen met darmklachten, zoals zijzelf, zonder buikpijn uiteten kunnen

Een broodje kaas eten, een glas melk drinken of uien en knoflook bij een smakelijk vleesgerecht? Vergeet het maar, als je zoals Melinda Thomas lijdt aan het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). ,,Toen ik in Italië studeerde, at ik twee keer per dag pizza’s en pasta. Ik kwam ik in het ziekenhuis terecht. Met helse buikpijn.’’