Melktap-ondernemer en CDA-politicus Wily Erinkveld: 'De Achterhoek is mede zo mooi door de landbouw. Boeren blijven nodig’

„Ik wil met dit spandoek een statement afgeven”, zegt Wily Erinkveld. Als ondernemer van De Melktap nabij de rotonde tussen Borculo en Geesteren langs de N825 tussen Borculo en Lochem wil hij aandacht vragen voor de positie van de Achterhoekse landbouw. Erinkveld is tegelijk CDA-raadslid in Berkelland. Ook daar is de agrarische sector een thema, in relatie tot de deze week gepubliceerde stikstofplannen van het kabinet Rutte. „Maandagavond spreken we er als CDA-fractie over.”

Intimiderend

De beelden van boeren bij het huis van stikstofminister Christianne van der Wal in Hierden van vrijdag zijn nog vers. Wily Erinkveld: „Met elkaar in gesprek gaan is goed. Maar een bezoek bij de minister aan huis, dat doe je niet. Daar neem ik ook direct afstand van. De 22ste ofzo is er weer een demonstratie. De minister gaf al aan dan zeker in gesprek te willen gaan. Dat is dan het moment. Niet nu bij haar thuis. Ik heb hier een keer zoiets beleefd toen het ging om een plan voor windturbines. Toen kwamen ze niet verder dan voor de oprit. Maar evengoed is zoiets intimiderend.”

Hotspots

De boodschap die Wily Erinkveld langs de N825 plaatste, is er niet minder actueel door. „De Achterhoek is mooi. Dat komt onder andere door de landbouw: de sector heeft daar altijd een positieve rol in gespeeld. Maar wat in het kader van de stikstofmaatregelen nu op ons af komt, is niet mals.Het lijkt wel zo dat Gelderland er minder kritisch aan toe is dan sommige andere regio's, maar ik zit niet zo in elkaar dat het ons dan minder raakt. Ik ben boer en activist voor álle boeren. Ook die in hotspots bij Natura-2000 gebieden elders waar de problemen veel acuter zijn, zoals De Peel en in Overijssel. Bovendien: als de doelen niet gehaald worden, zijn we ook elders nog niet klaar. Daarbij: nu landbouwers gedwongen laten stoppen of drastisch inkrimpen, zorgt op termijn ook voor nieuwe problemen of uitdagingen. Over een x-aantal jaren zullen we dan weer op zoek moeten naar nieuwe boeren, denk ik.”