Mennekes die turen naar auto’s waar je geen krat bier in kwijt kunt en je kont niet in kunt keren

Claptunes tussen het leven en de dood

Han Thie (60) was Normaals geluidsman, toen Jovinks bassist en weer later muzikant in Claptunes. Aan die Eric Clapton-tributeband - spelend in grotere clubs en op festivals als de Zwarte Cross - gaf hij zijn ziel. Vorig jaar overleed Thie plots, na een zeer kort ziekbed. ,,We moesten hoe dan ook doorgaan, vond hij.”

10 maart