Menselijke verhalen rode draad bij viering 75 jaar bevrijding in Achterhoek

EIBERGEN - Jong ontmoet oud, om in het kader van 75 jaar bevrijding de menselijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog voor de toekomst te bewaren. Verhalen, spullen en beelden uit of over de oorlog worden dezer dagen nieuw belicht.

De scholengemeenschap Het Assink lyceum en het Eibergse Museum De Scheper hebben een gezamenlijk project opgezet om in het kader van 75 jaar vrijheid terug te blikken op de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Dat leidt in het Eibergse museum tot een expositie die van 31 maart tot 9 mei te zien is. De opening valt samen met het historische moment rond 75 jaar bevrijding voor de Achterhoek: in deze contreien was de bevrijding in de loop van de nacht van 31 maart op 1 april 1945 een feit.

WO2-cafés

Ook Erfgoed Gelderland, de culturele instelling Rijnbrink en de regionale omroep Omroep Gelderland besteden gezamenlijk aandacht aan het jubileum van de bevrijding. Zij beleggen gezamenlijk WO2-cafés in bibliotheken. Daaronder de Eibergse bibliotheek, waar op 2 april spullen en foto’s die herinneren aan het einde van de oorlog op tafel komen. Tussen 12.00 en 14.00 uur is het 75 jaar bevrijding wat de klok slaat. Omroep Gelderland besteedt vanaf 30 maart drie weken lang aandacht aan de slotfase van de oorlog. De omroep volgt onder meer de route die in het voorjaar van 1945 de Britse en Canadese militairen volgden bij hun opmars door het door de Duitsers bezette gebied.

Vragen

Niet alleen in het kader van het vak geschiedenis, maar bijvoorbeeld ook onder de noemer van beeldende vorming staan Het Assink-scholieren dit voorjaar in het kader van ‘belevend leren’ stil bij de Tweede Wereldoorlog. ‘Wat betekende het om bezet te zijn en hoe was de stemming in Nederland na de bevrijding?’ ‘Zien we heden ten dage ‘vrijheid’ als verworvenheid of als streven voor iedereen?’ Vragen die de leerlingen meekrijgen.

Interviews

Museum De Scheper heeft diverse interviews afgenomen bij mensen die de oorlog én de bevrijding bewust hebben meegemaakt. Deze gesproken persoonlijke verhalen worden tussen 31 maart en 9 mei vertoond in de filmzaal van het museum. Tevens worden er in de expositieruimte films en foto’s tentoongesteld van Eibergen tijdens de oorlogsjaren, aangevuld met bijpassende voorwerpen uit de collectie van het museum.

Door de leerlingen van Het Assink lyceum worden werkstukken gemaakt die tijdens deze expositie in het museum te zien zijn.

Lezing

Gerda Brethouwer, de directeur van het Onderduikmuseum in Aalten, geeft op 25 maart in het Museum De Scheper een lezing over het thema 75 jaar vrijheid. Zij verbindt de verhalen die worden verteld tijdens de expositie in het museum met de verhalen uit de exposities ‘Sporen van de Vrijheid – toen en nu’ en ‘Kind van de Vrijheid-toen en nu’ in het Onderduikmuseum.