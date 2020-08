Mensen in de horeca snappen heel goed waar het om gaat

Willem Engel is een ander verhaal. De dwarsdenker die beweert dat het coronavirus niet bestaat, laat kinderen een Jodenster dragen tijdens een protest tegen de maatregelen van de overheid. Dan ben je allesbehalve een engel. Eerder een volslagen idioot.



De vraag is: zijn de ontkenners en complotdenkers met velen, of maken ze gewoon veel lawaai? Ik heb geen empirisch onderzoek gedaan, maar het laatste lijkt me waarschijnlijk. Afgelopen zondag werd ik weer bevestigd in die opvatting.



Voor de editie Liemers maakte ik een rondje langs terrassen om vast te stellen of de registratie van contactgegevens van horecaklanten werkt. Collega Sjoerd van der Werf deed een dag eerder hetzelfde in de Achterhoek.



We spraken elkaar zondagavond over onze ervaringen. Conclusie: In de horeca werken weldenkende, loyale mensen die snappen waar het om gaat. En hun gasten zijn in overgrote meerderheid niet anders. De reacties waren overal hetzelfde: zoveel moeite is het toch niet om je contactgegevens achter te laten? We moeten dit coronavarkentje samen wassen.



De Taco die ik noemde behoort tot mijn familiekring. Neem van mij aan: hij en al zijn collega's werken zich drie slagen in de rondte om iets van het verlies dat door corona is geleden goed te maken. Dat laten we niet in de soep lopen door een kleine groep malloten. Laat staan dat we de kwetsbare medemens in gevaar brengen.



Het was een heet middagje in de auto, om in gesprek te gaan met mensen die een koel drankje consumeren of serveren. Ik werd er behoorlijk dorstig van.