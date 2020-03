Mensen met beperking doen de was bij VV Gendringen: in de machine, drogen en opvouwen

ProWonen na vuurzee in Neede: huizen voldoen aan eisen uit 1967

10:17 NEEDE - ProWonen ziet geen aanleiding om huurwoningen in Neede versneld te renoveren na de vuurzee die in 2018 een tussenwoning aan de Hoge Blik in no-time in de as legde. „De huizen voldoen aan het bouwbesluit uit 1967.”