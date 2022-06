Mensen met een rugzakje welkom om te werken bij Kramp, maar: ‘Niet de oplossing voor opvullen van vacatures’

Inou Heideman is bedrijfsleider en mede-eigenaar van technisch bedrijf Prange in Winterswijk. ,,We zetten producten voor andere bedrijven in elkaar.”



De maakindustrie is in haar visie ontploft en het kost bedrijven de grootste moeite om aan geschikt personeel te komen. Zo ook bij Prange, dat pakweg vijftig medewerkers telt.



In Winterswijk hebben ze daar iets op gevonden. ,,Het werk wordt in stukjes opgeknipt en overzichtelijk gemaakt. Daardoor wordt het heel geschikt voor mensen met een rugzakje, bijvoorbeeld autisme. Die gedijen het best bij rust, ritme en regelmaat. En dat is wat we bieden”, zegt de 28-jarige vrouwelijke bedrijfsleider.