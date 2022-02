Mensen met licht verstandelijke beperking vrijwilliger op Achterhoekse stembureaus

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 is in zeven gemeenten een pilot gehouden waarbij mensen met een licht verstandelijke beperking hielpen op stembureaus. Met de ervaring van toen wordt het idee nu uitgebreid: bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14/15/16 maart doen meer dan 125 gemeenten mee. In de Achterhoek gaat het dan om Aalten, Oost Gelre, Winterswijk, Berkelland, Lochem, Oude IJsselstreek en Doetinchem.

Quote Mensen met een licht verstande­lij­ke beperking doen graag mee in de maatschap­pij. Niet alleen is het belangrijk dat de processen rondom verkiezin­gen begrijpe­lijk zijn, maar ook dat ze er zelf een actieve rol in hebben. Marian Geling, Stichting Prokkel

Stichting Prokkel, initiatiefnemer van deze campagne, zorgt er samen met zorgaanbieders en gemeenten zo voor dat ook mensen met een licht verstandelijke beperking betrokken worden bij het democratische proces van de verkiezingen. Marian Geling, landelijk projectleider: „In Nederland zijn één miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking. Ook zij doen graag mee in de maatschappij en daarom is het niet alleen belangrijk dat de processen rondom verkiezingen begrijpelijk zijn, maar ook dat ze er zelf een actieve rol in hebben. Ze vormen samen een Prokkelduo. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. In dit geval gaan ze samen een dag of dagdeel helpen in een stembureau, maar wij organiseren tal van andere activiteiten om deze contacten te bevorderen.”

De meeste vrijwilligers hebben inmiddels de toelatingstoets achter de rug en zijn dus klaar voor 14, 15 of 16 maart. „Iedereen is goed geïnformeerd, zodat de dagen soepel kunnen verlopen. Als het goed is hebben ze dan niet alleen een mooie maatschappelijke bijdrage geleverd aan de samenleving, maar ook gewoon een leuke dag samen gehad.”

In Oude IJsselstreek doen zelfs vier duo's mee, in Doetinchem drie, in Winterswijk twee. In de rest van de gemeenten gaat het om steeds één duo.