Mensen willen eik kappen vanwege jeukrups

Koploper in deze is met afstand Doetinchem. In deze gemeente kwamen in afgelopen week zes aanvragen binnen van particulieren, die vragen om kapvergunningen voor achttien eiken. ,,In al deze gevallen is de reden voor de aanvraag de eikenprocessierups", zegt een woordvoerder van de gemeente Doetinchem. De ‘jeukrups’ veroorzaakt veel gezondheidsklachten, zoals jeuk op armen en benen.