Mensink in nieuwscafé: ‘Ziekenhuisfusie Achterhoek is failliet’

DOETINCHEM - ,,De fusie van de ziekenhuizen Slingeland en SKB is failliet. Het SKB wordt niet als gelijkwaardig behandeld, er is nooit goed samengewerkt en er heerst onderling veel wantrouwen.”

Dat betoogde voorzitter Hendrik Jan Mensink van de nieuwe stichting Behoud SKB zondag tijdens het nieuwscafé van De Gelderlander in Doetinchem.

Volgens de Winterswijker moeten de ziekenhuizen daarom eerst tijdelijk ontvlecht worden, om vervolgens te kijken hoe ze kunnen samenwerken. Volgens Mensink was het uitgangspunt van de bestuurlijke fusie van het Doetinchemse en Winterswijkse ziekenhuis twee jaar geleden wel goed – namelijk het bieden van een betere zorg tegen lagere kosten in twee volwaardige ziekenhuizen – maar de top van Santiz heeft volgens hem verzuimd er een eenheid van te smeden.

Noodgedwongen huwelijk

,,Afgelopen vrijdag kwam naar buiten dat de specialisten met elkaar overhoop lagen, maar die verwijdering sluimerde al langer", aldus Mensink. ,,Het is een noodgedwongen huwelijk geworden waarin beide partners van elkaar verwijderd zijn. Er is nooit aan gewerkt aan een goede onderlinge samenwerking op de werkvloer. En dat is wel essentieel, want pas dan neem je als arts makkelijk een avonddienst in het andere ziekenhuis over.”

Mensink betoogde dat het belangrijk is dat er nu eerst rust komt, dat SKB en Slingeland een eigen raad van bestuur en eigen raad van toezicht krijgen en dat alle plannen terug naar de tekentafel gaan. ,,Alles wat al samen is gegaan moet eerst ontvlecht worden en dan kunnen we gaan kijken hoe we kunnen samenwerken aan een duurzame en betere zorg in de Achterhoek.”

Quote Allereerst is van belang dat we in rustig vaarwater terechtko­men, dan moeten we meer informatie krijgen en met deskundi­gen om tafel Hendrik Jan Mensink

West-Achterhoekse bevolking

Doetinchemmer Henk Wubbels, die een initiatief is gestart om de belangen van de West-Achterhoekse bevolking te behartigen, vond dat in alle plannen een goede toekomstige zorg voor de hele regio voorop moet staan en dat hij daarin graag wil optrekken met de Winterswijkse actiegroep. ,,Allereerst is van belang dat we in rustig vaarwater terechtkomen, dan moeten we meer informatie krijgen en met deskundigen om tafel over de vraag hoe we dat doel het beste kunnen bereiken.”

Mensink zei ‘nog harder geschrokken’ te zijn van de informatie over de nieuwbouwplannen die hij heeft ingezien. ,,Ik ben niet tegen nieuwbouw voor het Slingeland, want het huidige gebouw is na veertig jaar wel verouderd. Maar wat er nu lijkt te komen is heel mooi en heel groot en het kan niet anders dan dat essentiële afdelingen van het SKB overgeheveld moeten worden naar Doetinchem. Alles is erop gericht de twee balansen samen te voegen en de nieuwbouw zo te financieren. Daar zit de frustratie, de fusie is wat mij betreft echt failliet.”

Stil in Doetinchem