Mert (13) heeft Turkse stamcellen nodig, maar die zijn er amper

Frans Miggel­brink in het Nieuwscafé

9:20 DOETINCHEM - Frans Miggelbrink in gast in het Nieuwscafé van De Gelderlander op zondag 7 april (aanvang 14 uur) in De Gruitpoort in Doetinchem. Miggelbrink - ook onder meer bekend van zijn Achterhoekse oudejaarsconference - is 25 jaar columnist van de krant.