Met 135 km per uur door Berkelland kost coureur rijbewijs

De politie heeft woensdagmiddag het rijbewijs ingevorderd van een automobilist op de Borculoseweg in Ruurlo. De bestuurder reed meer dan 50 kilometer te hard op de Borculoseweg (N315) in Ruurlo. De snelheid werd met een laser vastgesteld op 135 kilometer per uur. Na aftrek van de wettelijke correctie bleef een snelheid over van 130 kilometer per uur. Het rijbewijs is opgestuurd naar de officier van justitie. Die zal een beslissing nemen over de duur van de invordering en de bekeuring die de bestuurder zal ontvangen.