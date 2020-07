Met absolute vrijheid treed je het belang van de ander met voeten

Ineens kreeg ik zondag behalve een goed gevoel ook een ongemakkelijk gevoel bij het woord 'Belang'. Varssevelders waren vroeger heel vertrouwd met het meervoud van dit woord want hier stond, naast de kerk, het 'Gebouw voor Christelijke Belangen'.



Voor velen verwees die naam slechts naar dat gebouw, die verzameling stenen, hout en glas. Een andere betekenis was er niet. Wat 'belangen' precies waren, daagde bij mij ook pas toen ik al op de Mulo zat.



In het weekend keek ik op Netflix naar drie seizoenen Weissensee, een mooie Duitse serie tegen de achtergrond van de jaren rondom 'die Wende'. Een van de hoofdpersonen maakt, net als zijn vader carrière in de Stasi.



Maar waar zijn vader een zachtmoedige idealist blijft, verliest de zoon zich in een web van belangen. Hij haalt het belang van zijn eigen macht, van zijn partij, van zijn familie en van zijn staat voortdurend door elkaar. Hij loopt daar nèt niet in vast, maar alleen maar omdat de autoritaire DDR-staat hem zoveel macht geeft.



Belangen zijn hier niet de raderen die het leven vooruit helpen, maar de bouwstenen van dictatoriaal gedrag. Als bestuurders hun verschillende belangen aan elkaar knopen - stilzwijgend, in het kader van het eigenbelang - zonder het belang van anderen naar waarde te wegen, wordt het besturen autoritair.



Dat is net als met de absolute vrijheid die sommigen eisen, maar daarbij niet in de gaten hebben dat zij de vrijheid van anderen met voeten treden.