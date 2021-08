Met Achterhoekse streekproducten wil horecazaak Vanouds iets nieuws doen in Doetinchem

DOETINCHEM - Met Achterhoekse streekproducten wil Vanouds, de nieuwste horecazaak in Doetinchem, iets nieuws doen in de Grutstraat. Alles in een modern jasje, dat wel.

,,We willen echt iets toevoegen”, zeggen geestelijk vader Ferry Nahon en ondernemer Sjoerd Holders van Vanouds. Ooit van pikkels gehoord bijvoorbeeld? Het is een vloeibare mix van zuur en zout en werd vroeger gebruikt om groentes lang te kunnen bewaren en een bijzondere smaak te geven.

Vanouds, het nieuwste horecabedrijf in Doetinchem, gaat het procedé gebruiken in de keuken, evenals andere culinaire gebruiken uit grootmoeders tijd. Noem wekken, wellen, stoven en stomen. ,,Alles op een moderne manier, natuurlijk. Maar wel met respect voor ons Achterhoekse verleden”, zegt uitbater Sjoerd Holders (42).

Vier panden van Revelman Woonkunst

Doetinchemmer Ferry Nahon (55) is eigenaar van Marktlink, dat bemiddelt bij de aan- en verkoop van bedrijven. In 2019 kocht hij samen met zijn vriendin de vier panden van Revelman Woonkunst aan de Grutstraat. Met de bedoeling om er iets bijzonders van te maken.

Plaatsgenoot Sjoerd Holders was van 2002 tot 2011 eigenaar en gastheer van horecazaak Fred & Douwe aan het Simonsplein. De afgelopen tien jaar pendelde hij dagelijks naar de Randstad, om nieuwe cateringconcepten te ontwikkelen. ,,Toen Ferry belde waren we er binnen vijf minuten uit”, zegt Holders.

Modern met klassieke kenmerken

Beiden zijn ervan overtuigd dat er in Doetinchem een gat in de horecamarkt is, als aanvulling op het bestaande aanbod. Modern, grootstedelijk, smaakvol, met klassieke kenmerken. In combinatie met streekproducten, de traditionele Achterhoekse gastvrijheid en gemoedelijkheid.

Acht maanden lang ontving het duo architecten en ontwerpers om te brainstormen over het gewenste concept. De verbouwing van de vier panden tot één horecabedrijf duurde bijna een jaar. Vorige week werd proefgedraaid, met 130 vrienden, bekenden en familieleden. ,,Het raakte me echt. Dat je merkt dat het is gelukt, precies zoals we hebben bedacht. Een droom komt uit”, zegt Sjoerd Holders.

Vanouds telt twee verdiepingen en bijna duizend vierkante meter vloeroppervlak. Een grand café annex restaurant, met boven ruimtes voor te huren werkplekken, feestjes, partijen en zakelijke bijeenkomsten. En met een verscholen bar. ,,Je geeft een besloten feestje en je gasten krijgen allemaal een QR-code. Dan gaat de deur open en kun je naar binnen”, demonstreert Ferry Nahon.

Personeel vinden is een crime

Vanouds opent vandaag, om half tien. Wie in de maand augustus komt ontbijten, lunchen of dineren krijgt onder het motto Kom Vanouds Proeven een combinatie van de producten die vanaf september à la carte worden geserveerd. Vrijwel alles wordt ingekocht bij Achterhoekse leveranciers.

Geschikt personeel vinden is in de huidige tijd een crime, ook voor Vanouds. Zestig medewerkers heeft het horecabedrijf inmiddels. ,,Op één na geen personeel van bestaande bedrijven in Doetinchem”, zegt Holders. ,,En die ene is een vriend van mij. We willen niet concurreren met andere horecazaken. Maar we hebben wel een goed verhaal. Beginnen met iets nieuws. Daar willen mensen graag bijhoren.”

