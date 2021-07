Met andere ogen kijken naar Silvolde met speciaal boekje in de hand

SILVOLDE - Een kleurrijke lantaarnpaal van kunstenaar Alexander Shabracq, een beeld van de bliksem van Cornelis Pronk en een stalen paardenbloem van 5 meter hoog; het is allemaal in Silvolde te vinden.

Wie alles over buitenkunst en architectuur in het dorp wil weten, kan nu met een 50 pagina’s tellend boekwerk in de hand op pad gaan langs bijzondere Silvoldse plekjes.

,,Ik woon al mijn hele leven in Silvolde”, zegt Robbie Wolters, die samen met dorpsgenoot Evelien Jorna de Wandeling langs buitenkunst en architectuur in Silvolde schreef. ,,Ik vind het een mooi dorp, we hebben hier best veel. Dat wil ik de mensen laten zien.”

Als er iemand veel weet over Silvolde is het Wolters. Met zijn ‘Silvoldepedia’ heeft hij op internet een heuse encyclopedie voor het dorp gemaakt. Wekelijks plaatst hij op Facebook historische foto’s uit het dorp. ,,Blijkbaar verveelt het niet. Er komen vaak wel 150 reacties op die foto’s.”

Volledig scherm De Mariagrot op de zandbult, onderdeel van de wandeling door Silvolde. © Jan Ruland van den Brink

Boekje huis aan huis verspreid

Evelien Jorna heeft hoorbaar andere roots. Zij komt van oorsprong uit het Limburgse Gulpen, maar woont alweer 49 jaar in Silvolde. Lang gaf ze lessen beeldende vorming op de Bluemers mavo. ,,In de tijd heb ik wel eens een beeldenproject voor school gemaakt. Daarmee werd mijn interesse gewekt.”

Met het idee in het achterhoofd om een kunstwandeling te maken in het dorp, kwam ze regelmatig Wolters tegen op haar zoektochten naar kunst in Silvolde. ,,Hij bleek min of meer met hetzelfde bezig te zijn.”

De krachten werden gebundeld en het resultaat is op maandag 19 juli gepresenteerd aan Ondernemend Silvolde. Daarna wordt het boekwerk huis aan huis verspreid in het dorp en komt het op verschillende plekken te liggen voor andere geïnteresseerden.

In het boekwerk staan behalve allerlei feitjes en wetenswaardigheden over Silvolde ook veel vragen. Wolters: ,,We hopen dat ouders met kinderen de wandeling gaan lopen. Door die vragen moeten ze net wat beter kijken en komen ze van alles over het dorp te weten. Uiteindelijk hoop ik dat ze daardoor met andere ogen naar het dorp gaan kijken en dat het wat meer gaat leven voor de jeugd. We moeten er voor waken dat Silvolde een ingeslapen dorpje wordt.”