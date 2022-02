Met bevriezen bestemmingsplan moet komst biovergister Groenlo definitief worden gestopt

De Laarberg over mestvergis­ter Groenlo: 'Niet aan ons om te beslissen of -ie er komt’

GROENLO - Of er wel of niet een mestvergister wordt gebouwd op De Laarberg in Groenlo, is niet aan de directie van De Laarberg. ‘Het is aan de initiatiefnemer om te kijken of de bioraffinaderij kansrijk genoeg is om op door te investeren’, laat directie van het bedrijventerrein weten.

