De synagoge wordt in het Jiddisch ‘sjoel’ genoemd, afgeleid van het Duitse woord ‘Schule’. Een synagoge is namelijk een soort school, een plek om te lezen en te onderwijzen uit de Thora, die de grondslag vormt van het Joodse geloof. Pal naast de synagoge staat een schooltje met twee klaslokalen - ook Joodse kinderen werden in het geloof onderwezen. Achter de synagoge, enigszins verstopt, staat het mikwe, het rituele badhuis. Het synagogecomplex omvat verder ook een woning, waar de gazzan, de voorganger en leraar van de gemeenschap woonde. Ook is er een begraafplaats, dit tot het eind van de 19e eeuw in gebruik is geweest. In het hoge gras zijn nog acht grafstenen te vinden.

Bloeiende gemeenschap

De gebouwen herinneren aan de eens bloeiende Joodse gemeenschap van Winterswijk, die meer dan 300 mensen omvatte. De gemeenschap leeft voort in de verhalen: over veehandelaren en slagers, over kinderen en hun ouders, over de wekelijkse gang naar de sjoel, over koosjer eten en de uitvoeringen van de joodse toneelvereniging. En verhalen over de Tweede Wereldoorlog en de massamoord. Van de Winterswijkse joden overleefden enkele tientallen de verschrikkingen van de Holocaust. De Joodse gemeenschap telt nu nog maar een handvol mensen. Het is nog steeds gelukt om de synagoge van Winterswijk in stand te houden.