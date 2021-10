Met broodnodige renovatie is synagoge Winterswijk gered

Het Joodse godshuis in Winterswijk komt dan in handen van de Stichting Cultuurbehoud Achterhoek. Deze stichting heeft genoeg geld om de 2 ton kostende renovatie op te pakken. Sterker nog, ze is al begonnen met het herstel. ,,Eerst de buitenkant, die is er het hardst aan toe. En volgend jaar de binnenkant”, zegt Anne Joldersma (39), voorzitter en oprichter van de stichting en geldschieter van het hele project.



De Winterswijkse ondernemer woonde zes jaar geleden tegenover de synagoge toen hij hoorde dat de Joodse gemeenschap, die uit slechts twaalf mensen bestond, geen geld had voor de renovatie. ,,Ik hou erg van oude gebouwen en zou het zonde vinden als zo’n cultureel historisch gebouw door geldgebrek verloren zou gaan”, zegt Joldersma.



Er volgde een lang traject met diverse instanties om de overdracht voor elkaar te krijgen. Vooral het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) wilde zekerheid over de toekomst van het gebouw. De synagoge moest gebruikt kunnen blijven worden voor Joodse erediensten, was een harde voorwaarde.