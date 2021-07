Met Buitengewoon is er eindelijk weer een festival in Doetinchem, maar wél zonder alcohol

Dus een wijntje drinken – dat eigenlijk wel hoort bij het evenement dat furore maakte als straatfestival – zit er vrijdag, zaterdag en zondag niet in. Ook moeten de bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar houden. Vooraf testen hoeft niet.



,,Om alcohol te schenken, hadden we een vergunning nodig”, zegt Evelien Helder, mede-organisator van het festival dat in de jaren negentig is opgezet door haar vader Hans Peter Helder. ,,Maar met alcohol wordt het ook lastiger de 1,5 meter in acht te houden. Dat risico lopen we liever niet.”

Ballonkunstenaar

Buitengewoon heeft nóg een primeur: ballonkunstenaar Guido Verhoef vertoont hier zijn act, met 100.000 ballonnen die aan elkaar geschakelde kubussen vormen, voor het eerst. Na Doetinchem hoopt hij met deze act de wereld over te gaan. Een andere act is het Luminarium, een luchtkasteel dat twintig jaar geleden ook al eens bij Buitengewoon in Doetinchem stond.



Er gaan 5.000 kaarten in de verkoop, voor 8 euro per stuk. De organisatie werkt met tijdsloten van steeds een halfuur. Bezoekers mogen daarna beslissen of ze langer op het terrein blijven. Daar is plek voor ruim 1.300 bezoekers tegelijk. Vrijdag is het festival van 14.30 tot 21.30, zaterdag van 12.30 tot 21.30 en zondag van 11.30 tot 20.30.

DjazzVibes en dancefeest op Bleek gaan mogelijk ook door

Normaal is Buitengewoon een van de vele festivals in de zomermaanden in Doetinchem. De organisatie van het Stadsfeest heeft echter al een streep gezet door dit vierdaagse festival. DjazzVibes (normaal in juni) wordt mogelijk eind augustus gehouden.



Eerder werden City Beach en Achterland (ook beide in juni) afgelast. Mogelijk wordt er op 3 en 4 september wel een dancefeest met dj’s op De Bleek gehouden. De gemeente heeft de aanvraag hiervoor in behandeling.