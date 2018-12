Met de kinderwagen van 3FM door Oost Gelre

De burgemeester had een cheque van 250 euro voor de mannen bij zich, de eerste in een reeks van cheques en geldbedragen die ze vandaag op hun wandeltocht krijgen.



Het duo wandelde met een kinderwagen voor hun mobiele radio-apparatuur vanaf de Deventer Kunstweg de Borculoseweg op en Groenlo in. Volgens de heren hadden ze er in hun tweede nacht voor de ‘lifeline’ van Hengelo naar Utrecht ‘al een avontuurlijke tocht’ op zitten. Ze waren gestart in Haaksbergen. Rámon Verkoeijen: ,,Ik zal het nooit vergeten, we hebben de eerste twee uur geen lantaarnpaal gezien.”