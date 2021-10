Met de QR-code op zak ligt de wereld aan onze voeten en stappen we rustig het vliegtuig in

Sociale dienst Winters­wijk blijft toch zitten in de Post; verhuizing naar gemeente­kan­toor van de baan

20 oktober WINTERSWIJK - Het Sociaal Team in Winterswijk blijft toch gehuisvest in de Post en hoeft niet te verhuizen naar het gemeentekantoor. Voorwaarde is wel dat alle partijen die zijn gehuisvest in De Post gaan meebetalen.