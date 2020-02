Met de trein de grens over wordt makkelijker en goedkoper

Reizigers uit Nederlandse grensdorpen hoeven dan niet meer over te stappen om in Arnhem te komen. De lijn Emmerik - Elten - Arnhem is namelijk direct en duurt slechts een half uur. Maar wie nu vanaf een Duits station naar Nederland wil, moet een apart ticket kopen. Dat kost een dagelijkse forens gemiddeld 113 euro per maand.



Een laadpaal voor grensreizigers kan veel mensen helpen, voornamelijk studenten. Die moeten nu nog via station Doetinchem naar Arnhem en verder. Vanuit de grensplaatsen is het een paar keer overstappen voor ze überhaupt in de trein zitten.



Bovendien zijn ze lang onderweg. Reizen met de trein vanuit Emmerik of Elten scheelt veel tijd. Daarom komt straks een proef met laadpaal voor een grensoverschrijdende ov-kaart op station Elten.



Lees verder onder het kaartje.