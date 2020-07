Met deze foto's en filmpjes kom je toch in ZC-sferen!

Column Henny Haggeman Pacman belt vanaf het terras

13:26 Pacman licht op in de display van mijn telefoon. Het is zaterdagavond iets na negen uur. Een mooi moment om een boek open te slaan in afwachting van het journaal. Maar ook een tijdstip waarop een doorgewinterde kroegloper - nu het weer mag - al zo een uur of drie op het terras zit. Zeker op een zonovergoten dag als deze.