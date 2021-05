Met dit nieuwe thuisshirt wil De Graafschap de eredivisie in; prominente plek voor strijd tegen kanker

Column De coronamaat­re­ge­len gelijkstel­len aan de vernieti­ging van complete bevolkings­groe­pen is ranzig en abject

5 mei Je denkt dat het niet smakelozer kan, maar Forum voor Democratie bereikt telkens weer de overtreffende trap. Er valt veel te zeggen over het semi-intellectuele geleuter van Thierry Baudet over de uil van Minerva en de boreale wereld. Ik kon me er niet zo over opwinden.