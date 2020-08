Met drugsresten vervuilde grond en schuur Drempt ‘geen gevaar voor omgeving en milieu’

Ook is drugsafval gestort in één van de gierkelders, zoals deze krant al eerder meldde. De kelder zit dicht en is niet lek, aldus de gemeente. De sterk verontreinigde drugsresten moeten uit de gierkelder worden gehaald en afgevoerd.



Tenslotte is er een verontreiniging met ammonium gemeten in het grondwater. Deze is niet zodanig dat er kans is op schade voor het milieu en de bodem. De verontreiniging is niet direct te relateren aan het drugslab, aldus de gemeente, het grondwater hoeft dan ook niet gesaneerd te worden.