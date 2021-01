Met een halve graad vorst nu al 2 millimeter ijs op Winterswijkse baan: schaatsers staan te popelen

Onderne­mers Winters­wijk: behoefte aan bedrijven­ter­rein allang aangetoond

14 januari WINTERSWIJK - Ondernemers in Winterswijk balen van de vraag of er wel behoefte is aan een nieuw bedrijventerrein. ,,Twee rapporten laten los van elkaar duidelijk zien dat er behoefte is aan 18 tot 25 hectare”, benadrukt ondernemersvereniging OWIN.