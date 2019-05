Met een kop koffie op zoek naar de verwarde mens

Omdat de boer minder antibioti­ca gebruikt blijft infectie bij mensen beter te bestrijden

6:45 DOETINCHEM - Om te zorgen dat antibiotica werkzaam blijft als bestrijder van infecties bij mensen, is in 2010 afgesproken dat de veehouderij minder antibiotica moet gebruiken. Dat is van belang want hoe vaker je antibiotica gebruikt, hoe groter de kans dat bacteriën er ongevoelig (resistent) voor worden. De dalende lijn in het gebruik zet zich voort.