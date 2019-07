Met een mes of ander wapen de straat op, waarom doe je dat?

Eric Wewerinke uit Eibergen brengt thriller uit: ‘De uitgever vond het soms te extreem’

7 juli EIBERGEN - In zijn herinnering miste hij in Eibergen in het begin het water, toen hij op 10-jarige leeftijd vanuit het Groene Hart in de Achterhoek belandde. Tegenwoordig woonachtig in hartje Amsterdam waardeert Eric Wewerinke in Eibergen vooral de rust en schoonheid.