Met één stem tegen komt het zonnepark in Zwolle

GROENLO - De 666 handtekeningen tegen het zonnepark aan Hegemansweg in Zwolle zijn op twintig leden van de gemeenteraad van Oost Gelre gestuit. Met alleen de stem van raadslid Gerard klein Gunnewiek tegen stemde de gemeenteraad in met de komst van de zonnepanelen.

De Zwolse tegenstanders kregen wel erkenning voor het feit dat het niet de bedoeling kan zijn dat deze buurtschap van Oost Gelre de energiecentrale van Oost Gelre wordt. Er is ook een aanvraag voor een tweede zonnepark, aan de Zwolse kant van Groenlo, bij de gemeente binnengekomen.

Dat heeft te maken met de gunstige ligging bij een onderstation van elektriciteitsdistributeur Liander op industrieterrein Laarberg.

Essentieel onderdeel

Volgens de meerderheid maken zonneparken (dat in Zwolle wordt ruim tien hectare groot) een essentieel onderdeel uit van de lokale duurzame elektriciteitsproductie, naast zonnepanelen op daken en windmolens. PvdA’er Richard klein Tank: ,,Het is uitgesloten dat we van een onderdeel af kunnen zien.”

Dat wilde Gerard klein Gunnewiek (NLog) juist wèl: ,,Landbouwgrond moet landbouwgrond blijven. We moeten eerst in regionaal verband kijken wie wat in de Achterhoek gaat doen, niet nu lukraak zonneparken neer gaan leggen.”

Terghoudend zijn

Volgens CDA’er Niek Bragt is zijn partij ook geen echter voorstander van zonneparken op landbouwgrond. ,,Daar moeten we terughoudend in zijn.” Maar de lokale energieproductie gaat volgens hem niet alleen boeren aan, maar iedereen. Het uitgangspunt van het Akkoord van Groenlo geldt volgens Bragt nog steeds.

,,100 procent energieneutraal in 2030, dat stáát. Zonnepanelen op landbouwgrond leggen is onvermijdelijk. We moeten ook daken op industrieterreinen volleggen, daar zien we nu nog maar bar weinig van. Dit is net als fietsen: we moeten vooruit, anders vallen we om.”

Twee zonneparken in de buurtschap zijn voor Bragt wel voldoende (de VVD wilde toekomstige parken nu al uitsluiten), maar CDA-wethouder Marieke Frank wilde daarvoor geen harde toezegging doen: ,,Ik wil geen enkel gebied uitsluiten.”