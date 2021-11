Met een VR-bril in de schoenen van een dementerende: ‘Als je zelf vrolijk bent, gaat de bewoner daar in mee’

Voor familieleden of verzorgenden is virtual reality een manier om meer begrip te krijgen voor wat er in het hoofd omgaat van een dementerende. Met een virtualrealitybril stappen ze in de leefwereld van een man of vrouw met dementie. Ze komen in een film terecht die een alledaagse scene weergeeft. Trainingsacteurs van het Doetinchemse Buro Wittenburg spelen rollen die de omgeving van een bewoner met dementie vorm geven.