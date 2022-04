Met fakkels en muziek in optocht door Megchelen richting Paasvuur

Aansluitend worden de fakkels in optocht door het dorp gedragen. Dat gebeurt onder begeleiding van Schuttersgilde Sint Martinus en Harmonie Sint Caecilia, waarna het ontsteken van het paasvuur volgt.



Het paasvuur in Megchelen kent een lange traditie. In 2018 werd de tweehonderdste verjaardag van het paasvuur in het dorp gevierd. Sindsdien is er geen paasvuur meer gehouden, in eerste instantie vanwege de droogte en de twee jaren daarna vanwege de coronapandemie.