Met frisse blik op zoek naar succesformule: ‘Terug naar het voetbal dat bij De Graafschap past’

Hoe bestrijd je de woekerende on­kruid-nachtmer­rie? Dit Achterhoek­se bedrijf heeft de oplossing: vrieskou!

24 juni ULFT/GENDRINGEN - De Japanse Duizendknoop is een plaag voor wie hem in zijn tuin of op zijn grond heeft staan. Maaien, verbranden, bestrijdingsmiddelen gebruiken; de plant trekt zich er weinig van aan en woekert verder. Het Ulftse Technisch Innovatie Bureau Achterhoek (Tibach) heeft een oplossing bedacht: bevriezen. De eerste proefopstelling draait ondertussen in Gendringen.