Met grof geweld ploft de pin in Overstegen wél

DOETINCHEM - Plofkrakers hebben zich voor de tweede keer gericht op de pinautomaat van ABN Amro aan de Houtsmastraat in Doetinchem. De geldmachine in winkelcentrum Overstegen werd donderdagavond vlak voor middernacht met grof geweld open geknald, nadat de eerste poging in april 2017 mislukte.