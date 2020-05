Met halve groepen tegelijk weer naar Borculose Heuvelschool

BORCULO - Met halve groepen per klaslokaal, gescheiden momenten van komen en gaan én aparte pauzes is de H.W. Heuvelschool deze maandag weer begonnen na twee maanden ‘thuisisolatie’ vanwege het coronavirus. Het begin voelt feestelijk, als de kinderen weer naar school mogen.

Een meisje komt op krukken naar school. De juf die met een collega - beiden in een groengeel hesje - bij de ingang van het schoolplein ‘post’, kijkt er van op. Evengoed is iedereen vooral blij. ‘Fijn dat je er weer bent!’, heet een handgeschilderd spandoek op het schoolplein iedereen hartelijk welkom.

Luchtfoto

Leerkrachten ‘in uniform’ op de grens van het schoolplein, waarachter begeleidende ouders verder geen toegang hebben. Per e-mail heeft iedereen een luchtfoto van de school ontvangen, met daarop looproutes. Het lijkt een beetje op een militaire operatie, zoals ouders en kinderen van de H.W. Heuvelschool in de wijk De Koppel op het opnieuw naar school gaan zijn voorbereid. Om zo verantwoord mogelijk weer fysiek naar school te kunnen, is een uitgebreid plan gemaakt.

Volledig scherm Leerkrachten staan bij de ‘grens’ van het schoolplein van de Heuvelschool, waarachter ouders niet verder mogen meelopen. © Peter Zandee

Half

„Vandaag kan eigenlijk nog maar de helft naar school”, legt locatiecoördinator Heidi Eekelder-Prinsen uit: „We werken met halve groepen. Elke groep is opgedeeld. We hebben daarbij allereerst naar broertjes en zusjes uit één gezin gekeken: die kunnen in elk geval samen naar school. De andere helft zien we morgen.”

Om nog meer ruimte te creëren en leerlingen niet te massaal tegelijk samen te brengen, heeft de school begin en einde van de schooldag in twee fases verdeeld: eerst de jaargroepen 1 tot en met 5 en een kwartier later de groepen 6 tot en met 8. De groepen houden verder de normale schooltijden aan.

Looproutes

Heidi Eekelder-Prinsen: „We hebben als school daarbij nog het geluk dat we met verschillende ingangen kunnen werken, dus zo wordt het mogelijk om de groepen uit elkaar te houden. In de gangen zijn met pijlen looproutes aangegeven. Ook de pauzes doen we op verschillende momenten, zodat groepen zoveel mogelijk apart van elkaar blijven.”

