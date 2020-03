Met het Achterhoeks coronajournaal wil Frans verbinden

Frans, wat houdt dat journaal precies in?

,,We willen graag laten zien hoe het met de Achterhoekers gaat, hoe we door deze moeilijke tijd komen. Hoe hard komt deze coronacrisis aan in onze regio? Wat gebeurt er allemaal om hier uit te komen?’’

Nou kennen we jou als columnist en cabaretier die ons regelmatig laat lachen. Terwijl dit een behoorlijk serieus onderwerp is...

,,Het wordt zeker niet allemaal lachen, gieren, brullen. Ik ben ook gespreksleider bij congressen en interview ook over serieuze zaken. Maar als we in deze bizarre tijd af en toe en glimlach eruit kunnen trekken, dan zou dat meegenomen zijn.’’

Wat gaan we zien dan, kun je een tipje van de sluier oplichten?

,,Ik wil graag met mensen praten die in een van de ziekenhuizen hard aan het werk zijn om iedereen gezond te krijgen. Hoe is het daarbinnen? Hoe is het met streekgenoten in het buitenland? En ik hoop maandag burgemeester Boumans van Doetinchem te spreken voor het journaal. Heeft hij nog wat bemoedigende woorden voor ons?’’

Nou worden we opgeroepen om vooral binnen te blijven en thuis te werken. Hoe doe je dat?

,,We hebben de Spaanse griep gehad. Toen wisten we niks, geen idee wat er gebeurde in de wereld. Nu hebben we sociale media en zijn constant in contact met elkaar. Dus met behulp van de digitale wereld kunnen we een hoop.’’