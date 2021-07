Met het afscheid van de Wesenthorst verdwijnt voortgezet onderwijs uit Ulft

,,De Wesenthorst is voor veel mensen uit Ulft en omgeving een bijzondere plek. De spannende plek voor onderwijs in een grote omgeving na de veilige en vertrouwde basisschool. De plek van de eerste verliefdheid of de eerste scharrel. De plek van ‘op weg naar volwassenheid’ met alles wat daarbij hoort.



Het is jammer dat die plek gaat verdwijnen en daarom gaan we van dat moment iets heel bijzonders maken.” Muziekdocent Harry Thissen kijkt vol plezier vooruit naar ‘Wesenthorst Ajuus’.