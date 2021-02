Met het leslokaal het boerenerf op: Zone.college gaat met techniektrailer op pad

Hij is 17 jaar oud, maar zo voelt Robin te Winkel zich deze middag niet. ,,Hier word je weer kind van”, geniet de Aaltense mbo-student veehouderij. Voor het eerst zit hij in het nieuwe mobiele leslokaal van het Doetinchemse Zone.college op de simulator, die bedoeld is om het rijden en werken met de trekker onder de knie te krijgen.