Met hotel straks werk voor ruim 200 mensen op Winterswijkse camping: ‘Twee Bruggen het hele jaar bezet hebben’

Oplossing personeels­te­kort ligt in het buitenland: ‘Niet raar opkijken als straks in Winters­wijk Engels wordt gesproken’

WINTERSWIJK - Om het nijpende personeelstekort in de Achterhoekse toerisme en horeca op te lossen zoeken ondernemers ook over de grens. ,,Door de bediening in het Engels worden aangesproken wordt straks ook in Winterswijk normaal.”

3 oktober