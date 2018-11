Met inbrekersogen door Zelhem: ‘Ze willen snel scoren’

We zijn nog maar net begonnen en het is al raak. Een schuttingdeur gaat zo open en het schuurtje in de achtertuin zit niet op slot. In de woning kijkt een oudere man voetbal. Hij heeft niets in de gaten. Mochten we kwaad in de zin hebben, dan zouden we hier zonder problemen twee dure elektrische fietsen mee kunnen nemen.