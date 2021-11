Met lijn 56 verdwijnt ook nostalgie: beslagen ramen, natte jassen en de geur van te veel pubers opgepropt in de bus

’s Ochtend om 07.30 uur was het elke dag hetzelfde ritueel. Nee, er was niet één bus op lijn 56. Het was een treintje van drie gele gevaarten, volgepropt met pubers onderweg naar Deventer. Als je geluk had stopte de minst drukke bus op deze scholierenlijn voor je neus. Kon je zitten. Als je pech had, dan was het zo druk dat je als sardientjes in een blik naar binnen geperst werd door de sluitende busdeuren.