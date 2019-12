Met Museumkaart gratis welkom bij Villa Mondriaan in Winterswijk

VIDEO Van levensred­den­de viervoeter Bella tot papegaai met hoogte­vrees: 9 dieren in het nieuws in 2019

10:00 Het jaar is bijna voorbij en in de laatste dagen van 2019 blikt de Stentor terug op het afgelopen jaar. Dagelijks halen dieren het nieuws, maar niet zelden kent het verhaal een tragische afloop. Afgelopen jaar werden op meerdere boerderijen verwaarloosde dieren weggehaald of kwamen dieren om bij stalbranden of aanrijdingen op de weg. Om het jaar toch met glimlach af te sluiten hebben wij negen verhalen geselecteerd waarin dieren de hoofdrol vertolken.